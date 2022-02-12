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美宗教官員抨穿著爭議 印度回嗆：不歡迎

2022/2/12 17:19（2/12 17:33 更新）
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（中央社記者林行健新德里12日專電）印度校園宗教服裝爭議傳到國外，印度外交部今天表示，不歡迎外國官員對印度內務作「有動機的評論」。

印度南部卡納塔卡省（Karnataka）多所學校最近發生制服爭議，一些穆斯林女學生因校方不允許她們戴頭巾上學而連日示威，信仰印度教的學生見狀，披上像徵印度教的披肩反制，氣氛緊張，多所學校為此停課數天，以免事態擴大。

印度媒體發現有外國官員對此發表評論，外交部發言人巴格奇（Arindam Bagchi）今天作出書面回應說，卡納塔卡省部分學校的穿著爭議，正由當地最高法院審理中，「我們不歡迎對印度內部事務的有動機評論。」

巴格奇未點名任何人，但美國國務院負責宗教事務無任所大使胡笙（Rashad Hussain）昨晚曾推文說，宗教自由包括服裝選擇自由，卡納塔卡省不應限制宗教穿著，並稱禁止學生戴頭巾上學違反宗教自由，也將穆斯林女性汙名化及邊緣化。

坊間對頭巾爭議有不同的見解，一派認為穆斯林女性戴頭巾的權利應獲保障，另一派認為學生應依學校規定穿著制服，無人可以例外。

印度宗教多元，頭巾之爭每隔一段時間就會發生，由於印度有5省正舉行議會選舉，部分觀察人士認為有人企圖煽動宗教情緒，以獲取政治利益。（編輯：黃自強）1110212

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