烏克蘭外交部：密切監控局勢 籲民眾保持冷靜

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（中央社基輔12日綜合外電報導）在俄羅斯恐將入侵鄰國烏克蘭令人日益擔憂之際，烏克蘭當局今天敦促公民保持冷靜、切勿恐慌，並稱軍隊已準備應對任何入侵行動。

由於俄羅斯軍隊全面進攻的風險持續升高，11日美國和許多歐洲國家紛紛敦促公民立即離開烏國。

烏克蘭外交部今天發表聲明說：「此刻極其重要的是保持冷靜、維持內部團結，並避免任何破壞穩定和引發恐慌的行動。」

聲明中強調，烏克蘭武裝部隊「正持續監控局勢，準備擊退任何侵犯我國領土完整和主權的行動。」

聲明並說：「烏克蘭外交官也與重要夥伴國保持密切聯繫，可立即接獲適時應對所需的資訊。」

美國昨天警告，俄軍目前「隨時」都可能發動攻擊，而使此事風險升高。部分美國媒體也認為，德國總理蕭茲（Olaf Scholz）15日在莫斯科完成與俄國總統蒲亭的會談後不久，俄軍就可能揮軍入侵。

自危機爆發至今，烏克蘭當局一直試圖淡化美方發出的警告，以防美方言論造成國內士氣低落，並避免因影響商業活動而致陷入困境的經濟進一步受損。（譯者：施施/核稿：張佑之）1110212