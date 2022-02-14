瑞士公投收緊菸草法 全面禁動物實驗案沒過

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（中央社日內瓦13日綜合外電報導）瑞士選民今天在公民投票中，同意禁止幾乎所有危害健康的菸草產品廣告，收緊瑞士惡名昭彰的寬鬆菸草法。然而，在近8成民眾反對下，全面禁止所有動物試驗公投卡關。

最終結果顯示，近57%選民和瑞士26個邦中的16邦支持幾近全面禁止菸草廣告。菸商將不得在瑞士報紙、戲院、網路、活動、看板上刊登廣告，因為反菸人士認為，這類廣告會鼓勵年輕人吸菸。

瑞士抗癌聯盟（Swiss League against Cancer）的狄波帕（Stefanie De Borba）告訴法新社：「我們非常高興。人們已經了解，健康比經濟利益更為重要。」

瑞士在限制菸草廣告方面遠遠落後大多數的富裕國家，這點多半被認為是總部設在瑞士的全球前幾大菸草公司大力遊說的結果。

目前大多數的菸草廣告在瑞士全國仍屬合法，但電視、電台以及專門針對未成年者投放的廣告除外。

此外，決定瑞士是否將成為全球首個禁止動物試驗國家的公投案則未過關，79%選民反對全面禁止所有動物試驗，僅21%贊成。

所有政黨、國會和政府都反對這項倡議，認為此舉做得太過頭，恐對醫學研究產生可怕後果。

支持者希望禁止動物試驗，認為這種做法不道德且不必要，但遭到瑞士影響力強大的製藥遊說團體反對，並警告這種禁令可能造成經濟損失。

支持者說，在實驗室和作為食物供應來源的動物受到嚴重歧視，問道「我們為何不能多一點同情心？」

在其他以動物為主題的公投中，瑞士北部的巴塞爾城市邦（Basel-Stadt）有近75%選民拒絕向非人靈長類動物提供部分與人類相同的基本權利。

超過55%選民也反對中央政府向媒體企業提供額外國家資金的計畫，這些公司的廣告收入近年來已經蒸發。

近44%合格瑞士選民參與今天的投票，在這個每隔幾個月就會舉行一次公投的國家，投票率低並不罕見。（譯者：劉文瑜/核稿：盧映孜）1110214