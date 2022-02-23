黏著劑滲猴腦致死 馬斯克旗下晶片公司被控不人道

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（中央社記者周世惠舊金山22日專電）電動車特斯拉創辦人馬斯克旗下的大腦晶片公司Neuralink，近日被一個動物福利組織指控虐待猴子，其中一隻實驗猴子的死因與黏著劑滲入大腦有關。

馬斯克（Elon Musk）2016年在舊金山成立Neuralink，專注於腦機介面的研究，期盼克服人類癱瘓和神經系統方面的疾病。Neuralink在舊金山東灣佛利蒙特（Fremont）設有動物實驗室，以猴子為主要研究對象。

加州「信使新聞」（The Mercury News）今天更新報導，一份長達700頁與Neuralink研究相關的獸醫報告中記錄如下內容：「這隻生病的小猴子很快吃下杏桃」、「那隻使壞的小猴子沒得吃」、「一隻不安的猴子和隔壁籠子的猴子朋友手牽手，服用鎮定劑後變平靜，但牠仍扯著頭上的感測電極裝置」。

報告也提到，許多猴子經常受到細菌感染、手指殘缺、傷口滲血、壓力過大拒絕進食等。給猴子服用的藥物清單40種，包括類鴉片止痛劑芬太尼、鎮靜劑、抗生素和用於安樂死的藥品等；其中一隻猴子的死因與黏著劑滲入大腦有關。

動物研究具高度保密性，也頗具爭議性。動物福利組織「負責任醫學醫師委員會」（PCRM）藉由資訊自由法，從加州大學戴維斯分校（UC Davis）取得Neuralink的報告，進而向監管單位美國農業部投訴Neuralink虐待猴子、管理不當。

加大戴維斯分校靈長類動物中心飼養4千隻猴子做為繁殖和研究之用，在2020年之前和Neuralink合作。該校發言人費爾（Andy Fell）發表聲明指出，已為Neuralink提供獸醫護理和全天候監控，「遵守所有適用的法律和法規」。

報導指出，Neuralink在加大戴維斯分校有22隻猴子，PCRM的專家判定有15隻死亡，7隻被移轉到佛利蒙特實驗室。美國農業部的報告則顯示有更多猴子被帶到實驗室，2021年2月有13隻，農業部在今年1月的檢查有12隻。

Neuralink和馬斯克沒有正式回應此爭議。Neuralink一篇企業部落格文章寫道，「絕對致力以盡可能的人道、道德方式和動物合作，給予受試動物平靜、公開和喜樂的經驗」。

去年4月，Neuralink在YouTube發布一支影音，名為佩吉（Page）的9歲猴子，大腦左右兩側被植入Neuralink的電極裝置，牠自己玩電腦遊戲，在秀完成果之後，獲得香蕉獎賞。（編輯：周永捷）1110223