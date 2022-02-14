印度媒體：政府再禁54個中國應用程式

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（中央社記者林行健新德里14日專電）印度經濟時報（Economic Times）今天報導，印度中央政府以資訊安全理由，下令再禁54個中國的應用程式在印度使用，包括騰訊、阿里巴巴等大型科技公司旗下的程式。

報導引述知情官員說，印度電子暨資訊科技部（MeitY）發現這些應用程式會把印度用戶的「敏感資訊」傳送到境外伺服器，包括中國，現已下令Google Play Store等應用程式商店封鎖這些程式。

經濟時報表示，MeitY是以2000年資訊科技法第69a條為依據發布禁令；這道法條允許印度政府以國防、安全、公共秩序及主權利益等考量，阻擋民眾透過電腦取得資訊。

根據報導，印度中央政府自2020年6月以來，已禁止220多個中國的應用程式，包括微信、TikTok、ES檔案瀏覽器（ES File Explorer）等。

報導說，這波被禁的應用程式，許多是之前被禁的程式更換公司後重新推出或是更名版本，伺服器可能在香港或新加坡，但用戶的資訊一樣會被傳回中國。（編輯：郭中翰）1110214