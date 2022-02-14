更多編輯台推薦新聞：
把愛傳出去 大熊貓與小小龍禪思之旅
文化

把愛傳出去 大熊貓與小小龍禪思之旅

蒲亭為何施壓烏克蘭、拜登斡旋籌碼夠嗎 專家細說6大問題
國際

蒲亭為何施壓烏克蘭、拜登斡旋籌碼夠嗎 專家細說6大問題

冬奧為何會在北京？主辦城市如何選出？美聯社分析一次看
運動

冬奧為何會在北京？主辦城市如何選出？美聯社分析一次看

胡詠芝任台北車站首名女站長 要讓百年台鐵穩健前進
生活

胡詠芝任台北車站首名女站長 要讓百年台鐵穩健前進

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

沙烏地聯軍空襲葉門 摧毀叛軍無人機電信系統

2022/2/14 18:00
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社利雅德14日綜合外電報導）由沙烏地阿拉伯帶頭打擊葉門叛軍「青年運動」（Houthi）的聯軍表示，他們今天摧毀了叛軍在葉門首都沙那使用的一個電信系統，這個系統是用來控制無人機執行攻擊任務。

法新社報導，利雅德為了支持葉門政府對抗伊朗支持的反叛勢力青年運動，自2015年介入葉門內戰。青年運動如今控制葉門北部大片區域，包括首都沙那（Sanaa）。

官方沙烏地新聞社（SPA）和沙烏地國營電視台報導，聯軍今天發布聲明表示，他們已摧毀一個用來操作無人機控制台的通訊系統，「青年運動正利用位在沙那的電信和資訊科技部（Ministry of Telecommunications and Information Technology）來從事敵對任務」。

居民告訴路透社，沙烏地聯軍轟炸目標，是位在沙那北區的電信部附近一個衛星地面站。

青年運動經營的馬西拉電視台（Al-Masirah TV）其後也報導，聯軍對電信部發動攻擊，摧毀了葉門電信公司（TeleYemen）大樓，並造成附近另一棟建物受損。

法新社一名駐沙那特派員證實，聯軍鎖定葉門電信部周圍數個地點進行空襲，目前無法確認是否釀成死傷。這是聯軍首次攻擊葉門民事機關，先前目標都是葉門國防部。

聯軍表示，今天的行動是回應沙烏地阿拉伯邊界附近的一座機場10日遭遇一架無人機攻擊，引發沙烏地軍方將這個「裝滿炸彈」的拋射體炸毀，但卻造成12人被掉落的殘骸砸中受傷。

聯軍先前已警告，它會對青年運動在沙那發出無人機的地點進行攻擊，並要求民眾遠離充作軍事用途的非軍事區域。（譯者：張正芊/核稿：陳政一）1110214

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族