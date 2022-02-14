沙烏地聯軍空襲葉門 摧毀叛軍無人機電信系統

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（中央社利雅德14日綜合外電報導）由沙烏地阿拉伯帶頭打擊葉門叛軍「青年運動」（Houthi）的聯軍表示，他們今天摧毀了叛軍在葉門首都沙那使用的一個電信系統，這個系統是用來控制無人機執行攻擊任務。

法新社報導，利雅德為了支持葉門政府對抗伊朗支持的反叛勢力青年運動，自2015年介入葉門內戰。青年運動如今控制葉門北部大片區域，包括首都沙那（Sanaa）。

官方沙烏地新聞社（SPA）和沙烏地國營電視台報導，聯軍今天發布聲明表示，他們已摧毀一個用來操作無人機控制台的通訊系統，「青年運動正利用位在沙那的電信和資訊科技部（Ministry of Telecommunications and Information Technology）來從事敵對任務」。

居民告訴路透社，沙烏地聯軍轟炸目標，是位在沙那北區的電信部附近一個衛星地面站。

青年運動經營的馬西拉電視台（Al-Masirah TV）其後也報導，聯軍對電信部發動攻擊，摧毀了葉門電信公司（TeleYemen）大樓，並造成附近另一棟建物受損。

法新社一名駐沙那特派員證實，聯軍鎖定葉門電信部周圍數個地點進行空襲，目前無法確認是否釀成死傷。這是聯軍首次攻擊葉門民事機關，先前目標都是葉門國防部。

聯軍表示，今天的行動是回應沙烏地阿拉伯邊界附近的一座機場10日遭遇一架無人機攻擊，引發沙烏地軍方將這個「裝滿炸彈」的拋射體炸毀，但卻造成12人被掉落的殘骸砸中受傷。

聯軍先前已警告，它會對青年運動在沙那發出無人機的地點進行攻擊，並要求民眾遠離充作軍事用途的非軍事區域。（譯者：張正芊/核稿：陳政一）1110214