川普集團疑涉財報不實 會計公司與川普劃清界線

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（中央社紐約14日綜合外電報導）根據今天公布的法院文件，美國前總統川普長期委託的瑪澤會計師事務所（Mazars）已和川普劃清界線，並說事務所在2011年至2020年各年度為川普集團所作的財務報表已不再可信。

瑪澤會計師事務所2月9日寫信通知川普集團（Trump Organization）說，事務所將不再為其效力。紐約州檢察官正在調查川普集團涉嫌詐欺案。

紐約州總檢察官詹樂霞（Letitia James）在法院公布上述信函，並請求法官能強制川普遵照傳票要求，為她的調查提供證辭。

詹樂霞上月宣布，針對川普家族企業進行的民事調查發現了誤導性商業行為的「重要證據」，包括浮報資產價值。

瑪澤會計師事務所在信中寫道，詹樂霞的調查結果有助事務所做出決定性判斷，即瑪澤於2011年6月30日至2020年6月30日期間各年度所做的財務報表皆不可信賴。

瑪澤又說，事務所自行展開調查加上「從內部與外部來源獲得的資訊」，也是促使瑪澤作成這項結論的要素之一。

根據信件內容，澤瑪會計師事務所將不再為川普集團工作。

川普的財報紀錄，是詹樂霞的民事調查和曼哈頓地區檢察官辦公室刑事調查的核心。

法新社報導，這兩案都在調查川普集團是否欺騙貸方提供優惠貸款。

民主黨籍的詹樂霞1月表示，目前還在進行的調查已經發現，川普集團浮報多項資產價值，以向銀行取得貸款；之後在報稅時，又低報資產價值以減低稅賦。

川普抨擊這些調查具有政治動機。

現年75歲的川普是否將再度角逐白宮大位，一直讓美國民眾費疑猜；然而相關法律訴訟恐讓川普再次競選情勢變得更加困難。（譯者：紀錦玲/核稿：劉文瑜）1110215