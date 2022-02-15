防俄國進攻烏克蘭 德國總理蕭茲將會蒲亭

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社莫斯科15日綜合外電報導）德國總理蕭茲（Olaf Scholz）預計今天抵達俄羅斯首都莫斯科，為避免烏克蘭掀戰尋找外交解方。目前西方國家與俄羅斯已釋出緊張對峙有望舒緩的訊號。

近來為說服俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）不要進攻烏克蘭的外交動作頻頻，蕭茲與蒲亭的對談將是最新一場行動。

西方國家領袖認為俄軍在烏克蘭邊界陳兵，是冷戰結束後歐陸安全面臨的最嚴重威脅，西方已規劃一套經濟制裁方案，來回應俄國對烏克蘭的任何攻擊。

儘管西方情報官員警告俄國可能於16日展開進攻，蒲亭與俄國外長、防長的最新評論，似乎為情勢降溫提供一線希望。

俄國外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）昨天與蒲亭舉行一場精心編排的會議，拉夫羅夫在會上表示，「總是有機會」與西方就烏克蘭議題達成協議。

他也告訴蒲亭，與歐洲各國和華府的交涉顯示，有足夠機會讓俄方目標取得進展，值得追求推進目標。

但在今天的德俄領袖會談前，德國外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）警告：「當前局勢特別危險，可能隨時會升級。」

貝爾伯克在聲明中表示：「降溫責任顯然在俄羅斯身上，莫斯科必須撤軍。」

「為達成和平解決之道，我們應該運用一切對話機會。」

蒲亭與他身邊的高階幕僚一直主張，當前危機是美國和西歐忽視莫斯科的合理安全疑慮所造成。

俄國2014年已併吞原屬烏克蘭的克里米亞半島，並支持控制烏克蘭東部頓巴斯地區（Donbas）的分離主義勢力，但俄國否認計劃侵略烏克蘭。

克里姆林宮堅持，北大西洋公約組織（NATO）必須保證永遠不會讓烏克蘭加入北約，並撤離已加入北約的東歐國家，實質劃分歐洲的影響力範圍。美國及其歐洲盟友拒絕相關要求。（譯者：楊昭彥/核稿：劉淑琴）1110215