俄烏被指戰雲密布 越南大使館照常舉行畫展

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（中央社記者陳家倫河內16日專電）俄烏戰爭危機引發全球關注，越南駐烏克蘭大使阮鴻石表示，緊張局勢已緩解，期間大使館都正常運作，並從2月10日舉辦畫展到27日，若對和平沒信心，不會舉辦這樣的活動。

網路媒體越南快訊（VnExpress）報導，越南駐烏克蘭大使阮鴻石（Nguyen Hong Thach）表示，外交努力有助於降低烏克蘭與俄羅斯武裝衝突的風險，烏克蘭的緊張局勢已經緩解。

他說，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）14日曾表示：「針對我們的戰爭系統性地從方方面面發動，在資訊戰上，他們（指敵對方）嘗試透過媒體散播恐慌，影響公民、投資者。」

阮鴻石認為，這一說法顯示，烏克蘭總統並未將軍事衝突視為當前的最大威脅。於是，越南駐烏克蘭大使館持續正常運作，並在2月10日至27日展出烏克蘭畫家有關越南的畫作。

他強調：「若對情勢的評估與和平的寄望沒有信心，我們便不會舉辦這樣的活動。」

阮鴻石表示，烏克蘭的局勢正在進入新階段，外交官們已經會面並舉行討論，以尋求解決之道。

他說：「我們可以清楚地看見妥協開始有了眉目，戰爭的風險愈來愈小。」

越南在1980年代至1991年蘇聯解體期間向東歐國家輸出許多勞動力，而今在烏克蘭就有許多當時因為工作而留下來的越南人，他們居住在基輔（Kyiv）、哈科夫（Kharkov）、敖德薩（Odessa）等大城市，共計有約1萬人口。

俄羅斯先前在俄烏邊境部署重兵，但俄國當局15日表示，部署在烏克蘭附近地區的部分俄羅斯部隊已經開始返回基地。（編輯：黃自強）1110216