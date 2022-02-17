日男不明原因在中國遭逮捕 疑遭控涉間諜活動

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（中央社東京17日綜合外電報導）一名50多歲的日本男性去年12月在中國上海因不明原因遭當局逮捕，疑似被懷疑涉入間諜活動；2015年起，至少有15名日本人因涉中國反間諜法被逮捕，其中1人在刑期中死於中國。

日本放送協會（NHK）、讀賣新聞報導，多名日本政府相關人士透露，一名50多歲的日本男性涉嫌違反中國法律，去年12月在上海被逮捕；這名男子的違法行為並未公布，但國安當局表示，男子疑似被懷疑涉入間諜活動。

當地的日本總領事館等單位正收集相關情報，以確認詳細的逮捕理由與男子的健康狀態等。

報導說，中國2014年起實施反間諜法後，陸續逮捕多名外國人，包括2015年起有多位日本人相繼因涉嫌間諜行為遭逮捕。

日本外務省統計，除了去年12月被逮捕的男性之外，至少還有15名日本人在中國被捕，其中8人獲得釋放或因刑期結束返回日本。

不過，有一名北海道出生的70多歲男性，2015年因涉入間諜行為在北京被捕，2018年12月被判刑12年，具體罪狀至今不明；他去年起身體狀況不佳，今年2月7日於北京市內的醫院死亡。（譯者：顧荃/核稿：徐睿承）1110217