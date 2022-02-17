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日本10多歲少年染疫猝死 已打2劑疫苗無慢性病

2022/2/17 11:47（2/17 11:57 更新）
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日本埼玉市一名10多歲的男性已接種2劑疫苗，也沒有慢性病，6日確診COVID-19後猝死。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）
日本埼玉市一名10多歲的男性已接種2劑疫苗，也沒有慢性病，6日確診COVID-19後猝死。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）
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（中央社東京17日綜合外電報導）日本埼玉市一名10幾歲的男性已接種2劑疫苗，也沒有慢性病等，本月6日確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）後被判定不用住院僅須在家觀察，但7日起症狀急速惡化，9日死亡。

日本放送協會（NHK）報導，埼玉市表示，市內一名15到19歲的男性學生在本月2日出現發燒症狀，一度發燒超過40度，6日確診為COVID-19後，家屬要求送醫治療。

但因男學生沒有罹患基礎疾病（如慢性疾病、糖尿病等）、血氧值正常，也沒有咳嗽或呼吸困難等症狀，埼玉市判定沒有達到住院的標準，要他留在家中療養，由公衛護理師（保健師）到府觀察。

但男學生的症狀在7日突然急速惡化，救護車當天上午8時抵達男學生家時，他已意識模糊、血壓降低；且因無法馬上找到收治醫院，直到約9時30分到10時左右才送到醫院。

男學生9日不治，埼玉縣研判可能是因發生血栓等症狀導致死亡。

埼玉新聞報導，男學生已在去年10月完成接種2劑疫苗，這是埼玉縣內最年輕、日本全境第5例10幾歲的死亡病例。（譯者：顧荃/核稿：盧映孜）1110217

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