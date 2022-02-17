跟進歐美 澳洲將整個哈瑪斯列恐怖組織

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（中央社雪梨17日綜合外電報導）澳洲今天表示，將把整個巴勒斯坦伊斯蘭運動組織「哈瑪斯」（Hamas）列為恐怖組織，成為採取這項立場的最新一個西方國家。

法新社報導，坎培拉先前曾將哈瑪斯武裝分支卡薩姆旅（Qassem Brigades）列為恐怖組織，如今則要把整個哈瑪斯都列入黑名單。

目前控制加薩走廊（Gaza Strip）的哈瑪斯矢言要用武力「解放」耶路撒冷，經常對以色列目標發動攻擊。

澳洲內政部長安德魯斯（Karen Andrews）說：「今天被列入（黑名單）的哈瑪斯和暴力極端主義團體的觀點令人深感不安，他們的仇恨意識形態在澳洲無容身之地。」

澳洲此舉可限制各界為哈瑪斯提供資金或其他支持，違反特定規範者可判刑25年。

安德魯斯說：「至關重要的是，我們的法律不僅要鎖定恐怖行為和恐怖分子，還要針對策劃、資助和執行這些行為的組織。」

自哈瑪斯2007年統治加薩走廊以來，以色列一直對貧困的當地實施封鎖。

美國長期以來一直將哈瑪斯視為恐怖組織。

歐盟也在經過曠日持久的法院攻防後，最終將哈瑪斯重新列入恐怖名單。（譯者：劉文瑜/核稿：陳亦偉）1110217