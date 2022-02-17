新加坡經濟持續復甦 估今年成長3%至5%

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（中央社記者侯姿瑩新加坡17日專電）新加坡經濟持續復甦，貿工部發布最新數據指出，2021全年經濟成長達7.6%，優於先前初估的7.2%，一掃2020年因COVID-19疫情重創星國經濟的陰霾；預估2022年可望成長3%至5%。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情衝擊新加坡經濟，貿工部先前表示，2020年全年經濟萎縮5.4%，但今天發布的報告修正為萎縮4.1%。官員解釋，先前發布的數據為初步估計，在取得較全面的數據後作出修正，包括批發貿易、運輸及倉儲、資通訊等產業的表現優於原先估計。

星國貿工部今天發布2021年經濟調查報告指出，去年第4季國內生產毛額（GDP）較前一年同期成長6.1%，2021全年經濟成長達7.6%。

貿工部常任祕書林明亮今天在線上記者會表示，去年GDP成長動能主要來自製造業、金融與保險、批發貿易。

觀察各產業表現，貿工部數據顯示，2021年星國製造業較前一年同期擴張13.2%，批發貿易成長3.9%，資通訊產業擴張12.2%，金融與保險業成長7.4%。

展望未來，林明亮表示，預期今年新加坡經濟將持續擴張，但各產業前景不一。有鑒於全球經濟持續復甦，製造業、批發貿易可望維持強勁成長

貿工部表示，受到疫情影響，預期觀光與航空相關產業復甦仍緩慢。隨著新加坡逐步放寬國內防疫措施，零售業、餐飲服務等產業可望逐步復甦。

綜合考量全球及新加坡國內經濟環境等因素，林明亮指出，預估新加坡2022年全年經濟可望成長3%至5%。（編輯：黃自強）1110217