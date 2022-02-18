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俄烏邊境緊張
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烏克蘭俄羅斯緊張 土耳其旅遊業者憂波及景氣

2022/2/18 21:13
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（中央社記者何宏儒安卡拉18日專電）烏克蘭、俄羅斯關係緊張，土耳其觀光客取消或延後前往旅遊。與此同時，土耳其地中海度假勝地安塔利亞旅遊業者現在更擔心，若緊張升高，今年旅遊景氣恐受波及。

土耳其旅行社協會（TURSAB）主席埃爾泰姆（Kemal Ertem）指出，土耳其觀光客現在對烏、俄主要景點避而遠之。

「自由日報」（Hurriyet Daily News）報導，埃爾泰姆說：「年初約有7000人旅遊（烏克蘭）基輔、利維夫（Lviv）和（俄羅斯）莫斯科；2月則沒有土耳其旅客前往那些地點；原定3月15日出的團要不取消，要不延後。」

他指出，烏克蘭旅遊對土耳其觀光客的吸引力不受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情衝擊，直到最近因為地緣政治情勢緊張才讓他們卻步。過去一年到頭都有土耳其觀光客旅遊烏克蘭，「即使夏季也如此」、「他們現在則取消出遊或將行程延後」。

土耳其護照持有人入境烏克蘭享免簽證待遇。

旅遊業者切倫（Murat Celen）表示，持續的緊張情勢對觀光業造成打擊。前年12月到去年2月間他對烏克蘭出團200人，去年12月以來卻只有約75人。

土耳其南部度假勝地安塔利亞（Antalya）的旅遊業者現在更擔心觀光景氣恐受烏、俄緊張波及。

去年約有400萬俄羅斯、100萬烏克蘭觀光客到訪安塔利亞。安塔利亞商工會（ATSO）會長切廷（Davut Cetin）表示，去年兩國旅客數年增164%，若緊張進一步升高，受到疫情衝擊而仍在恢復中的安塔利亞旅遊業恐難倖免。（編輯：陳惠珍）1110218

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