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俄烏邊境緊張
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俄烏邊境緊張3/300

俄烏開戰在即？英外相：最壞狀況最快下週發生

2022/2/20 14:33（2/20 14:48 更新）
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（中央社倫敦19日綜合外電報導）英國外交大臣特拉斯（Liz Truss）今天指控俄羅斯「不認真處理外交」，並警告俄烏「最壞狀況最快可能下週發生」。

美國有線電視新聞網（CNN）報導指出，特拉斯在德國慕尼黑安全會議中說：「這是20世紀初以來歐洲安全最危險的時刻之一，很多人想樂觀看待局勢，但我認為得為最壞狀況做準備，最壞狀況最快可能下週發生。」

特拉斯說，英國會和夥伴攜手支持烏克蘭，「我們必須強大，因為俄羅斯只懂這個道理，我認為我們需要在支持烏克蘭上強大，不在主權問題上出賣烏克蘭」。

「烏克蘭需要我們在聯合國以及歐洲安全暨合作組織（OSCE）的支持，也需要我們的經濟支援，因為經濟不穩定的威脅可能成真。他們需要我們的國防支援，而英國會致力於持續提供那項援助，與烏克蘭並肩站在一起。」

特拉斯強調，若俄羅斯入侵烏克蘭，英國將讓其承受沉重的代價，包括嚴厲的制裁。

特拉斯說：「這不只是歐洲的問題，也是世界的問題，因為如果主權國家遭到入侵，入侵者卻沒有承受任何後果，世上其他的入侵者也會看在眼裡。」（譯者：鄭詩韻/核稿：蔡佳敏）1110220

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