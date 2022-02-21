泰國確診數持續攀升 疫情警戒再升級

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（中央社記者呂欣憓曼谷21日專電）泰國COVID-19確診案例持續攀升，近一週以來每日新增案例逼近2萬，泰國公共衛生部今天再度宣布將疫情警戒從3級升為4級，呼籲民眾不要群聚，避免造訪人多的地方。

受到變種病毒Omicron侵襲，泰國16日確診案例飆破1萬6000多例，這一週以來確診案例持續上升，今天通報新增1萬8883例以及32人死亡，累計確診案例共273萬1198例，2萬2656人死亡。

公共衛生部1月6日因為Omicron病例數攀升，曾將疫情警戒從3級升到4級，不過政府評估後認為Omicron對疫情影響還在可以控制範圍內，1月底將疫情警戒調降為3級，但近期確診數大幅攀升，今天再度將疫情警戒調升到4級。

泰國公共衛生部設立的疫情警戒共分為5級，4級意味著政府可以限制餐廳內用和飲用酒精飲品、限制民眾進入各種高風險場所、要求民眾避免在室外進行近距離接觸，並限制民眾參加群聚活動、搭乘公共交通工具、出境以及入境需進行隔離等。

疫情指揮中心發言人阿披莎邁（Apisamai Srirangson）今天表示，確診數上升的府多是已經開放國際觀光的地區，許多群聚案例多來自餐廳或是賣酒的地方，但考量到經濟發展，目前政府不會實施任何封鎖措施。

由於確診案例持續上升，曼谷郵報（Bangkok Post）報導，內政部要求各府府尹提出減緩疫情的計畫並確實執行，和鄰國接壤的府被要求加強邊境管制，避免非法移工入境泰國。

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朱拉隆功大學（Chulalongkorn University）醫學院臨床病毒學研究中心主任永（Yong Poovorawan）昨天在臉書發文指出，泰國確診病例正在往上攀升，之後有可能來到一天3萬例到5萬例，他呼籲快篩陽型的人應該自我隔離，減少疾病傳播，也減少醫療體系負擔。

公共衛生部醫藥服務署署長宋薩（Somsak Akksilp）昨天也呼籲快篩陽性的民眾在家或是到社區中心隔離，他說目前全泰國17萬4029個COVID-19床位已經超過50%的占床率，若確診數字持續上升，公共衛生部將開設更多隔離旅館。（編輯：林憬屏）1110221