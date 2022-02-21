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戰火一觸即發 多間航空公司暫停飛往烏克蘭航班

2022/2/21 21:55
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（中央社基輔21日綜合外電報導）烏克蘭基礎設施部長今天表示，鑒於烏國與俄羅斯的緊張局勢，約10間外國航空公司已宣布暫停或調整飛往烏國的定期航班，但烏國空中走廊仍正常開放，飛往該國的航線也相當安全。

荷蘭皇家航空（KLM）12日開出第一槍，宣布停止飛往烏克蘭的航班，德國漢莎航空（Lufthansa）隨即跟進，宣布今起暫停飛往烏國。

此外，北歐航空（SAS）宣布取消每週飛往烏國的航班；由於俄烏緊張局勢持續升級，法國航空公司（Air France）也決定採取「預防措施」，停飛每週二往返巴黎和基輔的航班。

路透社報導，烏國基礎設施部長庫布拉科夫（Oleksander Kubrakov）今天在記者會上表示：「目前有些外國航空公司決定暫時停飛，這些決定純粹是受到情勢相關的負面消息影響，實際上飛行安全狀態並無改變。」

庫布拉科夫並未點名特定航空公司，僅強調當局「正努力安排替代航班」。

他表示，烏國最大航空公司烏克蘭國際航空公司（UIA）已開始售票並增派班機，執飛基輔到慕尼黑和日內瓦的航線，以填補漢莎航空停飛後留下的空缺。

包含UIA在內的2家航空公司上週表示，由於部分外國航空公司開始繞道，避免經過烏國領空，導致他們替部分航班購買保險時遭遇問題。

儘管俄烏今天雙雙暗示將採取新一輪外交行動，以避免爆發衝突，但UIA表示，保險公司已拒絕對烏國領空內UIA旗下部分航班提供保險。（譯者：施施/核稿：楊昭彥）1110221

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