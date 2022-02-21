俄軍宣稱成功阻擋烏方攻擊 烏克蘭：沒這回事

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（中央社莫斯科21日綜合外電報導）俄羅斯聯邦安全局今天指控烏克蘭發射砲彈，摧毀俄軍1個邊防哨所，還說邊防部隊成功阻擋烏國偵查小隊跨越邊境，並殺死5名越界破壞分子，惟上述2項消息都遭到烏方否認。

俄羅斯聯邦安全局（FSB）稍早發布聲明表示：「2月21日上午9時50分，一枚來自烏克蘭的不明發射物摧毀FSB邊防單位在羅斯托夫地區（Rostov）使用的一處邊界設施，地點距離俄烏邊界約150公尺。現場有工兵在執行任務，事件並未造成人員傷亡。」

俄羅斯新聞社（RIA）還公布FSB提供的影片，顯示1座小型庫房被毀。惟畫面中並未出現俄方所稱砲彈的碎片。

烏克蘭隨即否認砲擊俄國邊防設施。先前烏國軍方也曾指控俄方偽造砲擊照片，意圖嫁禍給烏克蘭，且俄國傭兵已抵達分離主義分子控制的烏克蘭東部地區，以與俄國特種部隊攜手進行挑釁行動。

同日，俄軍還發布另份聲明，稱一群來自烏克蘭的「破壞分子」試圖入侵俄國邊境，結果「衝突導致烏方的5人被殺」。這起事件發生於上午6時，地點則在羅斯托夫地區的米加金斯卡亞村（Mityakinskaya）附近。

俄軍方面表示，邊境部隊與邊防人員皆無任何傷亡；烏國軍隊已派出2部車輛進入俄國境內，撤離偵查小隊。

針對俄軍相關聲明，烏方再度駁斥，並稱其為「假新聞」。烏克蘭強調，事發當時，該國軍隊並未出現在羅斯托夫地區。

早自本月17日開始，烏克蘭與烏東親俄分離主義地區分界線地帶的零星砲擊事件就已明顯增加，情勢令西方國家相當憂心。（譯者：施施/核稿：林治平）1110221