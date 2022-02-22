日本2月22日貓之日 福山雅治化身貓山雅治[影]

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（中央社東京22日綜合外電報導）2月22日是日本「貓之日」，日本多地推出與貓咪相關的活動，長崎縣趁機推出形象宣傳影片，由當地出身的男星福山雅治化身「貓山雅治」，在宣傳片中為貓咪配音，為家鄉發聲。

2的日文發音類似貓叫聲「喵」，2月22日因此成為日本的「貓之日」，今年2022年2月22日更被部分媒體封為「超級貓之日」。

日本放送協會（NHK）報導，今天多地推出與貓咪相關的活動，如長崎縣宣傳企劃「長崎之變」在今天凌晨2時22分上傳新的宣傳影片，由長崎縣出身的福山雅治、放浪兄弟EXILE的TAKAHIRO、演歌歌手前川清等人為影片中的貓咪配音。

「長崎之變」是長崎縣為了因應縣內人口持續減少問題所推出的企劃，福山雅治去年3月起擔任該企劃創意製作人（creative producer）。

福山在今天上傳的新影片中化身「貓山雅治」，為一隻剪耳的橘色虎斑流浪貓獻聲配音，他說，「我是貓，長崎縣的貓，喵最近長崎好像變熱鬧了，對吧，貓咪HIRO？」

長崎縣宣傳課表示，這個企劃介紹長崎縣的變化，並為此加油，希望藉此讓變化更為廣泛，讓長崎變得更熱鬧。

另外，香川縣坂出市的動物醫院，從今天起開賣由獸醫師為貓咪設計的「貓箱」。

「貓箱」考量貓咪喜歡躲在狹窄處的習性，是一個每邊長40公分的立方體紙箱，側面開有一個直徑22公分的洞，讓貓咪可以鑽入；若貓咪蹲坐在紙箱上，也可承重7公斤不會變形。

「貓箱」每個售價770日圓，其中222日圓會用於購買寵物用品，捐贈給縣內的讚岐動物愛護中心，協助認養貓狗。

青森縣的三戶郵局，也趁著「貓之日」，由當地繪本作家作品「11隻貓」（暫譯）中的角色「虎斑貓大將」，來擔任一日局長。

布偶裝吉祥物「虎斑貓大將」從三戶郵局局長橋本正俊手中接過任命書，為明信片蓋上「貓之日」才有的貓圖案郵戳，並向來訪的民眾揮手，一起拍攝紀念照等。

這是「虎斑貓大將」第13次在「貓之日」擔任一日局長，加上今年又是虎年，今天看起來特別幹勁十足。橋本說，希望能藉由「貓之日」，創造讓大家多寫信的機會。（譯者：顧荃/核稿：劉淑琴）1110222