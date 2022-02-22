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俄烏邊境緊張
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俄烏邊境緊張5/300

布林肯：美駐烏克蘭大使館所有人員已送往波蘭

2022/2/22 15:22
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（中央社華盛頓21日綜合外電報導）就在俄羅斯今天承認烏東兩分離地區獨立地位、下令軍隊入駐「維和」後幾小時，美國政府表示，基於安全理由，已將所有在烏克蘭的外交官送往波蘭。

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）今天稍早承認烏東兩個分離共和國是獨立國家之後，命令俄羅斯軍隊前往當地執行所謂的「維和」任務。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）隨後發表聲明說：「今天，國務院再次為美國公民與我方雇員安全採取行動，基於安全理由，從烏克蘭首都基輔被遷往西部城市利維夫（Lviv）的國務院僱員，將在波蘭過夜。」

布林肯也再次呼籲美國人立即離開烏克蘭，稱安全局勢持續難以預測，並警告說恐怕會在「稍加不留意」的情況下惡化。

一週多以前，美國將大使館從基輔遷至利維夫，理由是俄羅斯軍隊在邊境「急劇加速」集結。

在美國下令大多數外交官離開並停止領事服務後，美國駐基輔大使館人員已大幅減少。在距離波蘭邊境約70公里的利維夫，已設有一個小型領事館。

根據路透社，布林肯在聲明中表示：「我方人員將定期回到烏克蘭持續外交工作，並提供緊急領事服務。」

聲明說，他們將持續支持烏克蘭人民與烏克蘭政府，在外交努力上合作，並強調此舉並未削弱美國對烏克蘭的支持和承諾。

布林肯說：「俄羅斯的任何軍事行動極有可能會嚴重限制商業航空旅行。俄羅斯軍隊持續靠近邊界，看起來隨時打算入侵。」

在俄羅斯總統蒲亭承認烏東兩個分離共和國是獨立國家之後，路透社記者今天清晨在頓內茨克郊區看到包括戰車在內的軍車車隊。（譯者：陳怡君/核稿：劉淑琴）1110222

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