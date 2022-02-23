巴西總統訪俄押錯寶 恐受烏克蘭局勢影響經濟

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（中央社記者唐雅陵聖保羅22日專電）巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）先前訪問莫斯科，並表達聲援俄羅斯總統蒲亭，被指為錯誤的外交賭注。現今烏克蘭緊張局勢再升級，原油價格大漲恐影響巴西經濟表現。

蒲亭（Vladimir Putin）向位於烏克蘭頓巴斯地區（Donbass）與俄羅斯接壤的頓內茨克（Donetsk）和盧甘斯克（Lugansk）邊境派遣軍隊後，巴西環球新聞（GloboNews）政治經濟評論家克魯茲（Valdo Cruz）引述總統府助理和外交官的看法指出，巴西總統波索納洛上週訪問俄羅斯與聲援蒲亭是錯誤的外交賭注。

克魯茲指出，巴西政府期望的是一個和平的情景，而不是這個地區衝突的真正風險；更糟糕的是，波索納洛的態度令美國不高興。

克魯茲指出，在訪問俄羅斯之前，波索納洛的團隊告訴他，該地區的趨勢是和平解決，蒲亭只是作勢威脅，不會採取更具體和嚴重的措施。波索納洛還被建議不要談論兩國之間的衝突。但巴西總統卻表示「與俄羅斯團結一致」，激起美國的憤怒。

根據波索納洛助理的說法，現在巴西可能會在外交上遭受損失，因為與前美國總統川普（Donald Trump）私交甚好的波索納洛拖了好久才承認拜登（Joe Biden）的勝利後，巴西與美國的關係就不如過去那般良好，更糟糕的是對經濟的影響。

克魯茲指出，目前每桶石油的價格趨勢是超過100美元，甚至達到120美元，這將在整個巴西生產鏈中產生通貨膨脹壓力，首當其衝的是燃料價格。如果這種情況持續或惡化，開始下降的巴西通貨膨脹可能會在今年上半年面臨恢復上升的壓力。

巴西中央銀行行長奈托（Roberto Campos Neto）預測巴西的通貨膨脹高峰將在今年4、5月，但鑒於世界經濟領域的變化，這一預測可能已經過時。

克魯茲指出，波索納洛已經針對燃料價格掀起內部政治鬥爭，試圖將汽油、柴油、和廚房用瓦斯漲價的責任轉移給各州。今年巴西總統大選，燃料價格勢必成為總統競選的爭議性話題之一。（編輯：韋樞）1110223