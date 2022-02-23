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日本諾貝爾獎得主本庶佑車禍 駕車撞巴士輕傷送醫

2022/2/23 09:58（2/23 10:21 更新）
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日本諾貝爾醫學獎得主本庶佑22日下午開車時與巴士相撞，受輕傷送醫。（中央社檔案照片）
日本諾貝爾醫學獎得主本庶佑22日下午開車時與巴士相撞，受輕傷送醫。（中央社檔案照片）
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（中央社東京23日綜合外電報導）日本諾貝爾醫學獎得主本庶佑昨天下午開車行經京都市中京區時，於十字路口與京都大學校車巴士相撞，本庶與巴士上一名女性乘客受輕傷送醫，警方正調查事故原因。

今年80歲的本庶佑

2018年諾貝爾醫學獎得主小檔案

艾利森

1995年率先發現CTLA-4（Cytotoxic T-Lymphocyte Antigen 4，細胞毒性T淋巴細胞抗原4）是T細胞的抑制性受體，並帶領團隊製造出能阻斷CTLA-4活性的抗體，為抗癌研究帶來突破性的進展。

本庶佑

1992年發現PD-1（Programmed cell death protein 1，計畫性死亡-1）是T細胞上的抑制受體，在腫瘤逃避機制上扮演關鍵角色，PD-1抗體治療成為目前已被發現最佳的癌症治療方法之一。

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是免疫學家，現任日本京都大學特別教授，2018年10月獲得諾貝爾醫學獎。

日本朝日新聞、京都新聞報導，昨天下午1時45分左右，京都市中京區的十字路口發生小客車與巴士相撞意外，小客車車頭約有一半面積變形毀損。

小客車駕駛正是本庶，他因腳痛等輕傷送醫；巴士是京都大學載送教職員與學生往返不同校區的校車，車禍當時車上有14名學生，一名20多歲的女性乘客也因輕傷送醫。

相關人士說，小客車當時與巴士正面相撞，警方正在調查車禍原因。（譯者：顧荃/核稿：張曉雯）1110223

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