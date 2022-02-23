日本諾貝爾獎得主本庶佑車禍 駕車撞巴士輕傷送醫

2018年諾貝爾醫學獎得主小檔案

艾利森

1995年率先發現CTLA-4（Cytotoxic T-Lymphocyte Antigen 4，細胞毒性T淋巴細胞抗原4）是T細胞的抑制性受體，並帶領團隊製造出能阻斷CTLA-4活性的抗體，為抗癌研究帶來突破性的進展。

本庶佑

1992年發現PD-1（Programmed cell death protein 1，計畫性死亡-1）是T細胞上的抑制受體，在腫瘤逃避機制上扮演關鍵角色，PD-1抗體治療成為目前已被發現最佳的癌症治療方法之一。