制裁要讓俄很有感 美傳爭取台星日支持

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（中央社華盛頓22日綜合外電報導）因應俄羅斯在烏克蘭東部2分離區部署軍隊，緊張局勢升溫，美國拜登政府據報正爭取亞洲經濟強國支持，對俄發動嚴厲制裁和出口管制措施，傳已取得台灣、新加坡和日本的力挺。

美國刊物「外交政策」（Foreign Policy）今天引述3個美方消息來源說，若克里姆林宮繼續推動計畫、對烏克蘭發動全面性入侵行動，美國將透過制裁套案痛擊俄羅斯經濟和科技產業，而台、星、日是俄羅斯仰賴的半導體、電腦晶片與其他高級科技出口品的主要產地。

3位熟悉內情的消息人士向「外交政策」形容說，最新發展足以顯示，針對莫斯科實施大規模制裁計畫將引發全球性的連鎖反應。對俄羅斯發動任何經濟報復，後續影響都會遠遠超出歐洲邊界。

這項制裁計畫所依循的劇本，在世界經濟戰中相對新奇。美國上次運用這套劇本是在對付中國電信設備製造商華為。這套已知為「外國直接產品規定」（Foreign Direct Product Rule）的政策，將美國管轄權擴大至所有採用美國軟體或科技製造的產品，即便這些產品是在海外由與美國沒有其他關係的外國企業所製造。

若實施，這項計畫可以衝擊許多傳統制裁手段無法觸及的俄國經濟產業，封阻俄羅斯進口對其原油暨天然氣產業、海事、國防、民航業至關重要的科技，甚至是汽車、智慧型手機等消費電器的進口。

美國商務部前官員、律師事務所艾金甘普（Akin Gump）合夥人沃爾夫（Kevin Wolf）在電郵中告訴「外交政策」說：「地表所有半導體某種程度上都有美國的軟體或工具，這因此注定會影響俄羅斯。」他說：「不同於制裁行動，管轄權綁的是項目，與相關企業的國籍並不相關。」

新加坡駐美大使館和駐美國台北經濟文化代表處尚未回應「外交政策」記者的詢問。美國國務院發言人婉拒置評，說院方不討論「我們可能跟哪些國家針對出口管制措施進行接觸」。

日本駐美國大使館則讓「外交政策」參考首相岸田文雄和外務大臣林芳正的最新聲明。聲明譴責俄羅斯種種舉措明顯違反國際法，說日本會與國際社會和其七大工業國集團（G7）夥伴合作，訂定一套「包括制裁的嚴厲因應措施」。

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）昨天簽署命令，正式承認烏東親俄分離主義分子控制的頓內茨克（Donetsk）和盧甘斯克（Lugansk）為獨立國家，並在所謂的頓內茨克人民共和國和盧甘斯克人民共和國部署他口中的俄國「維和人員」。

美國和歐洲聯盟（EU）旋即譴責俄羅斯此舉，並表示將制裁這項決策的參與者。（譯者：蔡佳敏/核稿：張曉雯）1110223