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烏克蘭危機
新聞專題
烏克蘭危機7/300

波羅的海三國外長訪烏克蘭 展現團結表達支持

2022/2/23 21:32（2/23 21:44 更新）
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（中央社記者辜泳秝斯德哥爾摩23日專電）波羅的海三國拉脫維亞、立陶宛、愛沙尼亞的外交部長今天前往烏克蘭，將在基輔跟烏克蘭總統、國會議長、國防部長等重要官員會面，討論支援烏克蘭的可能性。

拉脫維亞公共廣播公司（Public broadcasting of Latvia）報導，拉脫維亞、立陶宛、愛沙尼亞的外交部長今天前往烏克蘭首都基輔。

拉脫維亞外交部表示，此次出訪是為了在俄羅斯再次嚴重攻擊烏克蘭主權與國土完整的此刻，展現團結力量以及對烏克蘭的支持。

波羅的海三國外交部長將跟烏克蘭總統等重要官員會面，商討如何在當前的危機中，增強烏克蘭抵抗能力以及如何穩定烏克蘭的經濟狀況。

波羅的海三國的國防部在去年12月，俄羅斯在烏克蘭邊境增加兵力時，就曾發表共同聲明，表示堅定支持烏克蘭國家主權與領土完整，俄羅斯應該立刻停止非法占領並停止支持烏克蘭東部的分離團體。

三國的國防部聲明，三國將會加強軍事準備，必要時會給予烏克蘭立即的軍事與非軍事支援，包括提供武器。

拉脫維亞外交部長林克維奇斯拉（Edgars Rinkēvičs）與愛沙尼亞外交部都在推特上發文，公告此次行程。（編輯：馮昭）1110223

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