美控中俄欲打造新世界秩序 俄侵烏只是其中一環

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（中央社華盛頓23日綜合外電報導）美國今天指控中國和俄羅斯正在合作打造「極度不自由」的新世界秩序，而莫斯科對烏克蘭的行動只是其中一部分。

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）表示，全球每一個負責任的國家，包括中國，都有義務敦促俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）讓步，降低烏克蘭危機的緊張情勢。

普萊斯在例行記者會上表示：「你得問問中華人民共和國，是否已為此動用他們對俄羅斯聯邦的龐大影響力。」

普萊斯提到中俄本月宣布雙方已升級為「無限制」夥伴關係時說，中俄關係的發展方向「非常令人擔憂」。中俄夥伴關係承諾將展開更多合作，以對抗美國與西方。

普萊斯說：「我們認為俄羅斯與中國也想要一個世界秩序。但這是、並且將是一個極度不自由的秩序，與世界各國過去70年來建立起的體系形成鮮明對比。」

他說：「這個秩序在許多方面皆具破壞性，而無增益性。」

普萊斯提到中國屢次在治國方針中，強調主權神聖且不可侵犯的原則。

「所以，你得問問中國，他們要如何在沒有盡力運用自身對俄羅斯聯邦巨大影響力、敦促蒲亭讓步並緩和情勢的情況下，抱持這個長期立場。」

烏克蘭今天宣布進入緊急狀態，而莫斯科表示烏東分離主義分子已向他們請求援助，以對抗「侵略」；與此同時，美國祭出新制裁，強化嚇阻俄羅斯全面入侵的行動。

中國呼籲陷入烏克蘭危機的各方克制，還說應該尊重並捍衛任何國家的主權、獨立與領土完整。

與此同時，中國敦促美國尊重並解決俄羅斯對於安全保證的要求。

美國分析人士說，中國擔心，倘若外界認為北京支持俄羅斯的話，俄羅斯對烏克蘭的行動，恐對中國和歐洲的貿易關係構成影響。

但他們也相信，北京的模糊立場和中俄升級夥伴協定，讓蒲亭有信心繼續向烏克蘭施壓。

有些專家上週告訴路透社，俄羅斯若入侵烏克蘭，中國將在外交或經濟方面支持俄羅斯，但不會提供軍事支持。

華府警告中國企業，如果他們試圖規避任何因俄羅斯入侵烏克蘭而對莫斯科實施的出口管制，將面臨各種後果。（譯者：劉文瑜/核稿：張曉雯）1110224