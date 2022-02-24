俄羅斯武攻烏克蘭 日外相召喚俄駐日大使譴責

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（中央社記者楊明珠東京24日專電）針對俄羅斯對烏克蘭發動軍事攻擊一事，日本外相林芳正今晚召喚俄羅斯駐日大使格魯金，強烈譴責俄羅斯侵略烏克蘭並要求俄羅斯應立刻停止侵略。不過，格魯金予以反駁。

日本時事社報導，林芳正今晚召喚俄羅斯駐日大使格魯金（Mikhail Galuzin）到外務省（位於東京），強烈譴責俄羅斯侵略烏克蘭。

對著格魯金，林芳正指出，日本一直要求俄羅斯緩和緊張局勢，但這次俄羅斯所發動的侵略，是在侵害烏克蘭的主權與領土的完整，顯然是違反國際法的行為。

林芳正強調，俄羅斯的侵略是以力量片面改變現狀，日本斷難認同，日本強烈譴責這次俄羅斯的侵略。

他還說：「俄羅斯應立即停止侵略，將俄軍撤回俄羅斯國內。此外，包含旅居烏克蘭的日僑在內的民間人士等的安全，俄羅斯應無條件予以確保。」

對於林芳正所言，格魯金提出反駁指出，目前並未發生俄羅斯侵略一事，而是俄羅斯為了保護人民，俄羅斯總統決定採取特殊軍事作戰。

與林芳正的會晤結束後，格魯金對媒體表示，日本政府正研議對俄羅斯發動制裁，這無益於日俄關係想營造良好氣氛一事。

日媒指出，格魯金所言是在牽制日本，認為日本若制裁俄羅斯的話，將對日俄協商北方領土一事帶來不良影響。（編輯：黃自強）1110224