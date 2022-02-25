俄羅斯開戰 日本擬包機從烏克蘭撤僑

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（中央社記者楊明珠東京24日專電）俄羅斯對烏克蘭發動軍事攻擊，目前在烏克蘭的日僑約有120人，日本政府考慮包機將這些日僑撤至波蘭等國。

日本產經新聞報導，日本政府截至21日所掌握到的資訊顯示，旅居烏克蘭境內的日僑約有120人，日本政府先前一直呼籲這些日僑趕緊搭乘民航機從烏克蘭撤離，但有些與烏克蘭人結婚的日僑留下的意願強，很難說服。

日本外務省持續呼籲日僑撤離烏克蘭。外務省表示，目前烏克蘭的民航機已停飛，日本政府正在協調包機，安排旅居烏克蘭的日僑撤至波蘭等國。

日本首相岸田文雄今天對媒體表示，一定要確保旅居烏克蘭日僑的安全。不過，有外務省幹部表示，在砲彈轟擊之際，並非單純逃走就沒事，現實情況難因應。

日本政府已做好向烏克蘭周邊國家調度包機的準備，如果飛機無法飛航的話，預定採陸路的方式將日僑撤至波蘭等國。

日本外相林芳正今晚召喚俄羅斯駐日日大使格魯金（Mikhail Galuzin）到外務省（位於東京）時強調說：「俄羅斯應該立即停止侵略，將俄軍撤回俄羅斯國內。包含旅居烏克蘭的日本僑民在內的民間人士等的安全，俄羅斯應該無條件予以確保。」（編輯：楊昭彥）1110225