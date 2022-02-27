北韓試射彈道飛彈 南韓青瓦台強烈憂心

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（中央社記者廖禹揚首爾27日專電）北韓今天上午發射一枚彈道飛彈，南韓青瓦台緊急召開國家安全保障會議（NSC）後發布聲明，對北韓行動表示深感憂慮與遺憾，強烈敦促北韓儘早回應國際社會的對話提議，但未將這次行動定義為挑釁。

南韓合同參謀本部表示，北韓今天上午7時52分（台灣時間6時52分）左右從平壤順安一帶向東發射一枚彈道飛彈，飛彈飛行距離約300公里，高度約620公里，南韓正與美國合作分析詳細數據。

青瓦台緊急召開國安會議後發布新聞稿表示，南韓對北韓接連發射飛彈的行為保持耐心，並與美方持續嘗試透過外交方式解決問題，但北韓仍再次試射彈道飛彈，令人深感憂心與遺憾。

聲明說，國際社會正致力解決俄羅斯與烏克蘭問題，北韓在此時試射飛彈無助朝鮮半島、區域及國際和平穩定，強烈敦促北韓儘早回應對話提議，並立即停止與和平解決問題背道而馳的行為。

這次是北韓今年第8次武力示威，與上次發射中程彈道飛彈火星-12相距28天，也是北京冬奧後首次發射飛彈。北韓在今年1月進行7次飛彈試射，但在2月上旬中旬北京冬奧舉行期間毫無動靜。

梨花女子大學北韓系教授朴元坤（譯音）向媒體表示，北韓領袖金正恩之前發給中國國家主席習近平的書信中提議粉碎美國及其盟友的敵對政策與軍事威脅，已表達重啟武力示威的意願。

專家認為，北韓選在這時發射飛彈，是為向正集中於烏克蘭局勢的美國施加壓力，提升存在感，同時博取更多談判籌碼。

南韓總統大選將於3月9日舉行，加上俄烏開戰增添國際不確定性，青瓦台內部也認為兩韓局勢相當嚴重，但據青瓦台發布的會議資料，並未將北韓這次行動定義為挑釁，只是再次呼籲北韓回應社會的對話提議。

去年9月15日北韓發射飛彈時，南韓政府稱之為「挑釁行為」，但此後就沒再使用「挑釁」這個詞，可能是為避免北韓將此視為敵對態度。（編輯：郭中翰）1110227