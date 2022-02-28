日本追加制裁俄羅斯 限制與俄央行交易

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（中央社記者楊明珠東京28日專電）俄羅斯侵略烏克蘭，日本首相岸田文雄今晚與烏克蘭總統澤倫斯基通電話後對媒體表示，已決定對俄羅斯追加制裁，將限制與俄羅斯中央銀行的交易。日本也考慮制裁俄羅斯盟友白俄羅斯。

日本放送協會（NHK）報導，岸田今晚7時許（台灣時間6時許）與澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）進行了約10幾分鐘的電話會談，這是俄羅斯24日對烏克蘭發動軍事攻擊後，兩人首度通電話。

電話會談結束後，岸田在首相官邸（行政中心）對媒體表示，他在與澤倫斯基通話時說：「日本與烏克蘭同在，對於遭受俄羅斯侵略而罹難的人士，由衷的致上哀悼之意，同時也力挺烏克蘭主權及領土的完整性。」岸田還說：「日本與拚命守護國家主權與領土的烏克蘭人同在。」

岸田說，日本將追加制裁俄羅斯，決定限制與俄羅斯中央銀行的交易。此外，對於與俄羅斯的盟友白俄羅斯，日本考慮針對以白俄羅斯總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）為首的個人、團體採取制裁措施以及出口管制措施等。

岸田說，除了先前公布對烏克蘭提供一億美元的借款外，也考慮追加提供一億美元作為人道救援。已將此方針告知澤倫斯基。

岸田表示，為了確保在烏克蘭的日僑的安全，將在烏克蘭邊境附近波蘭東南部城市里茲索夫（Rzeszow）設置臨時聯絡事務所，以期做好協助以陸路方式避難的日僑。此外，日本為展現與烏克蘭民眾的同理心，對於返回烏克蘭會感到不安的旅日烏克蘭人的居留期，將准予延長。

岸田預定參加3月1日凌晨由美國總統拜登主辦的各國領袖探討烏克蘭局勢的電話會談。預料會談內容將包括對制裁俄羅斯在內的今後因應之道、對烏克蘭或其周邊國家的支援等。（編輯：黃自強）1110228