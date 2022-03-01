菲律賓譴責俄侵烏 杜特蒂召集軍警討論因應

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（中央社記者陳妍君馬尼拉1日專電）菲律賓外交部昨晚發表聲明，譴責俄羅斯入侵烏克蘭。總統杜特蒂說，將召集軍警、政府官員、企業和民間人士討論如何因應這項危機。

聯合國大會昨天召開特別會議，表決譴責俄羅斯侵略烏克蘭決議案。菲國外交部在聲明中表示：「菲律賓對聯大決議投贊成票，明確譴責入侵烏克蘭。」

聲明中說：「我們呼籲保護平民和民用基礎設施。我們強烈敦促停止敵對行動…我們特別譴責利用分裂主義和分裂國家做為外交武器，招致和實施可怕的殘暴行為和濫殺。」

杜特蒂（Rodrigo Duterte）則在今天播放的電視談話中說：「我將召開特別會議，我們將討論事態發展，歐洲正在發生的事。我要你們聽聽正在發生的事有多重要。」

他表示，希望透過這場會議讓軍警雙方交換意見。另外，「我們有企業界人士，所以我們可以討論出明智的方式來處理這件事」。

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菲律賓總統大選將於5月登場，杜特蒂長女薩拉（Sara Duterte）正角逐副總統寶座且民調領先。GMA新聞網報導，針對俄烏危機，薩拉昨天回覆記者提問時說：「如果我是總統，一開始我會保持中立，直到我被迫為國家做出決定。」

她表示：「菲律賓的利益應永遠是第一優先。這是我們唯一會選邊站的時候－－如果我們的利益受到威脅。但如果不涉及菲律賓的利益，我們應該始終保持中立。」（編輯：陳惠珍）1110301