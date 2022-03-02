開花日報你知 東京櫻花20日登場北日本提早綻放

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（中央社記者楊明珠東京2日專電）日本民間氣象公司「氣象新聞公司」預測，今年東京市中心的櫻花（染井吉野櫻）將於3月20日開花，西日本及東日本的開花期約同往年，但北日本的櫻花比往年提早開。

氣象新聞公司（Weathernews Inc.）今天公布「2022年第4次預測櫻花開」資訊指出，受到今年2月偏冷影響，今年櫻花（染井吉野櫻）可能比去年還晚開花，但3月以來氣溫比往年高，催促櫻花花苞發育，預測今年開花時期西日本、東日本大多與往年一樣，但北日本可能比往年早。

氣象新聞公司預測日本各地櫻花開花日包括，東京都市中心可能是3月20日；福岡市、廣島市21日；名古屋23日；高知24日；大阪26日；鹿兒島27日；金澤等城市31日。

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4月份開花日包括，仙台3日；長野及新潟7日；秋田8日；青森15日；札幌等市23日。預估北海道釧路市觀測櫻花開的標本樹大山櫻將於5月8日開花。

這家氣象公司預估知名賞櫻景點的開花日，東京上野恩賜公園3月21日；福岡縣舞鶴公園3月21日；愛知縣鶴舞公園3月23日；熊本縣熊本城與高知縣高知公園都是3月24日；京都府嵐山3月28日；青森縣弘前公園4月17日。（編輯：韋樞）1110302