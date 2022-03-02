歐盟執委會推出計畫 針對烏克蘭難民提供保護

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（中央社布魯塞爾2日綜合外電報導）歐洲聯盟執行委員會（European Commission）今天提出草案，建議成員國允許逃離俄軍入侵的烏克蘭人在歐盟各國居住、工作，為期最長3年。

由於超過65萬烏克蘭人已越過邊境，逃往接壤的歐盟國家波蘭、斯洛伐克、匈牙利和羅馬尼亞，歐盟火速推出這項緊急計劃，準備收容大批難民。

歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）透過聲明表示：「歐洲支持需要保護的人們，也歡迎所有逃離（俄羅斯總統）蒲亭炸彈的人們。」

「我們將為尋求庇護者提供保護，也會幫助尋找安全返家之路的人們。」

執委會提議成員國給予烏克蘭難民及其家庭成員居留許可，以及2年的工作與受教權。一旦烏克蘭局勢變化，執委會也可以隨時要求成員國將保護期延長1年，或是宣布終止。

上述草案將於3日提交歐盟內政部長會議表決，且須至少15國同意方可生效。

一旦草案過關，歐盟將首度啟動原本旨在保護1990年代前南斯拉夫戰爭難民的2001年「臨時保護指令」（Temporary Protection Directive）。

歐盟指出，執委會的提案還涵蓋「合法居住在烏克蘭的非烏克蘭國民和無國籍人士」，例如尋求庇護者；且烏克蘭人即使未攜帶有效護照或簽證，也可以進入歐盟。

根據現行規定，持有具備生物特徵資料護照的烏克蘭人皆可免簽證進入歐盟，並停留長達3個月。（譯者：施施/核稿：林治平）1110302