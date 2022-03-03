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烏克蘭駐日大使痛批俄羅斯如納粹 蓄意攻擊住宅

2022/3/3 10:25
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（中央社東京3日綜合外電報導）烏克蘭持續遭到俄羅斯進攻，烏克蘭駐日大使克爾松斯基接受日媒訪問表示，俄軍蓄意攻擊住宅地區、兒童醫院與學校，要藉由攻擊這些敏感場所讓烏克蘭失控，行徑宛如納粹德國。

烏克蘭駐日大使克爾松斯基（Sergiy Korsunsky）昨天接受日本放送協會（NHK）訪問，報導今天刊出。

克爾松斯基指出，烏克蘭的住宅地區遭俄軍蓄意攻擊，兒童醫院與學校也受到損害，俄軍應是要藉由攻擊這些在精神上非常敏感的場所，企圖讓烏克蘭失控；他嚴詞譴責俄羅斯採取與納粹德國相同的戰術。

克爾松斯基表示，不管要花費多少時間，烏克蘭會戰鬥到勝利為止；烏克蘭長年來受到的俄羅斯威脅，將在此結束。

報導說，克爾松斯基強調烏克蘭會徹底抵抗俄羅斯的入侵，也指出烏克蘭與俄羅斯的關係已惡化到不可能修復的程度。

另外，對於俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）下令核子嚇阻部隊進入高度警戒狀態，克爾松斯基分析，俄羅斯對美國應不會使用核武，但有可能對烏克蘭使用；這是非常危險的行為，有必要加以阻止，但蒲亭難以預測，沒有人知道他在想什麼。

克爾松斯基也感謝日本各界捐款給烏克蘭，待恢復和平，希望邀請大家到烏克蘭作客。（譯者：顧荃/核稿：嚴思祺）1110303

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