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俄羅斯入侵烏克蘭
新聞專題
俄羅斯入侵烏克蘭9/300

遭俄軍包圍 烏克蘭大城馬立波斷水電暖氣停供

2022/3/3 22:04
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（中央社利維夫3日綜合外電報導）烏克蘭東南部城市馬立波（Mariupol）市議會表示，俄羅斯軍隊不斷故意轟炸重要的民用基礎建設，導致當地斷水、斷電、暖氣停供，讓馬立波無法獲得補給或疏散民眾。

路透社報導，馬立波市議會發表聲明說，「他們切斷糧食供給，使我們處於封鎖狀態，有如當年的列寧格勒（聖彼得堡舊名）。」這指的是二戰時列寧格勒遭德軍包圍兩年多，造成約150萬人喪命。

市議會說：「7天來，他們故意摧毀（馬立波）重要的生活基礎設施。我們再度沒有燈光、沒有水，也沒有暖氣。」

市議會並說，現正設法為馬立波建立人道救援走廊，並設法修復基礎建設。

市議會說：「馬立波仍處於戰火之中。婦女、兒童、老人正在受苦受難。我們全國正遭受毀滅，這是對烏克蘭人的種族滅絕。」

烏克蘭內政部長顧問赫拉先科（Anton Herashchenko）今天表示，馬立波被俄軍包圍，占領者希望使馬立波變成當年被圍困的列寧格勒。

救難機構表示，3月2日到3日的過去24小時間，在俄軍砲擊下，烏克蘭東部城市哈爾科夫（Kharkiv）有34名平民喪生。（譯者：陳昱婷/核稿：張佑之）1110303

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