俄對外情報局長：情勢轉熱 與西方已非冷戰

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（中央社莫斯科3日綜合外電報導）俄羅斯對外情報局局長今天表示，以「新冷戰」描述俄羅斯與西方的關係已不對，因為情勢已經轉「熱」。

路透社報導，俄羅斯對外情報局局長納雷什金（Sergei Naryshkin）在對外情報局官網上說：「西方政治人物和評論家喜歡把當下稱為『新冷戰』，但看來當前與歷史過往相比，似乎不盡吻合。」

他說：「這是因為20世紀下半葉，俄羅斯與西方是隔著距離交手，而如今戰爭已來到我們祖國的疆界，對我們而言，這絕不是『冷』，而是相當『熱』。」

俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）和其他高層官員在入侵烏克蘭前後曾多次強調俄羅斯是核武大國，西方政府認為這是蒲亭可能進一步升高衝突的警訊，但遭莫斯科否認。

納雷什金說，烏克蘭人將決定自己的未來，「但將是一個完全不同的烏克蘭，一個不同的故事」。

俄國外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）2日表示，如果爆發第三次世界大戰，將會動用核武帶來毀滅，導致「世界核平」；在俄羅斯2月24日揮師入侵烏克蘭前，拉夫羅夫也說如果烏克蘭取得核武，俄國將面臨「真正的危險」。

一名美國官員今天告訴路透社，五角大廈已與俄羅斯國防部建立軍事熱線，避免「誤判、意外軍事事件和衝突升高」。美國軍方昨天也宣布，推遲原訂本週舉行的義勇兵3型（Minuteman III）洲際彈道飛彈試射。（譯者：陳怡君/核稿：陳亦偉）1110304