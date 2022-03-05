芬蘭調整一味友俄立場 與美加強安全合作

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（中央社華盛頓/赫爾辛基4日綜合外電報導）美國總統拜登與芬蘭總統尼尼斯托今天商定加強兩國安全關係，但拜登未提出任何正式保證。芬蘭東側毗鄰俄羅斯，正不安地關注俄國侵略烏克蘭之戰。

拜登與尼尼斯托（Sauli Niinisto）也均未提到，芬蘭是否將設法加入北大西洋公約組織（NATO），或成為美國的「主要非北約盟友」（major non-NATO ally）。美國稱呼那些與美軍有戰略合作但未加入北約的密切盟國為「主要非北約盟友」，這個定位未必包含與美國之間的協防條約，但仍賦予當事國各種軍事和財務上的便利。

在一個半小時的白宮會談中，拜登稱呼芬蘭為「堅強的防務夥伴」，有助於「大西洋兩岸的團結應對作為，以追究俄羅斯的責任」。

俄羅斯不希望芬蘭或瑞典加入北約，莫斯科當局上週才警告這兩個北歐國家，若加入北約，就要承擔「嚴重的軍事及政治後果」。

尼尼斯托堅稱，芬蘭身為歐盟成員國，有權申請加入北約，但他在俄烏危機正熾的此時，避免多談此事。烏克蘭也想成為北約一員，俄國卻要西方國家保證絕不讓烏克蘭加入。

尼尼斯托對媒體表示，芬蘭顯然是走向與美國加強合作。他會後說，芬蘭和美國的安全合作進程與具體的安全和防務因素比較相關，與加入北約的關係較小；但他又說，芬蘭符合加入北約的資格。

芬蘭於1809年脫離瑞典王國，改由俄羅斯控制，直到1917年才獲得獨立，過去一向試圖與俄國維持友好關係。（譯者：曾依璇/核稿：張佑之）1110305