旅泰烏克蘭人 高呼反戰訴求盼各界援助

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旅居泰國的烏克蘭人5日聚集在曼谷是樂園，高舉各式反戰標語，希望各界關注烏克蘭的狀況。中央社記者呂欣憓曼谷攝 111年3月5日

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（中央社記者呂欣憓曼谷5日專電）數十名旅居泰國的烏克蘭人今天在曼谷集會，希望泰國民眾關注烏克蘭的現狀，並給予烏克蘭人道和金融支援，也有泰國人趕來參加集會，表達與烏克蘭站在一起的心意。

俄羅斯入侵烏克蘭，今天有40多位旅居泰國的烏克蘭人聚集在曼谷是樂園（Lumphini Park），高舉「停止戰爭」、「停止蒲亭」、「救救烏克蘭」、「停止俄羅斯入侵」 、「為烏克蘭關閉領空」等標語，疾呼各界關注烏克蘭的狀況。

現場的烏克蘭人以行動劇和表演藝術的方式表達戰爭的血腥，其中一名行動藝術表演者莉蒂亞（Lidiya Zhuravlyova）2014年開始在泰國學習文化藝術。她對中央社表示，2014年俄羅斯入侵克里米亞的行動中她失去了所有的家人。

莉蒂亞激動表示，她失去家人後，烏克蘭就是她的家人，現在每個在烏克蘭的人都面臨死亡，「如果我失去我的國家，我就無家可歸了，烏克蘭需要人道協助、金融協助和武器支援，希望全世界都可以來幫助烏克蘭。」

組織這場行動的烏克蘭人羅曼（Roman Rak）已在泰國居住12年，他希望讓更多人知道烏克蘭的現況，他表示，住在亞洲的人可以透過募款來幫助烏克蘭，烏克蘭需要各式協助。

現場也有少數泰國人參與支持烏克蘭的集會。其中一名泰國大學生辛西亞（Cynthia）受訪表示，她知道自己能做的不多，今天現身是因為她支持人道主義，反對戰爭和殺戮，她想讓烏克蘭人知道她和他們站在一起。

這是旅居泰國的烏克蘭人自俄羅斯入侵烏克蘭後發起的第3場集會，他們上週曾經在曼谷市中心遊行並到俄羅斯大使館前抗議。

歐美共25國的駐泰國大使2月28日會見泰國外交部常務次長塔尼（Thani Thongphakdi），呼籲泰國針對俄羅斯入侵烏克蘭表態並支持聯合國大會對烏克蘭危機的決議。

泰國並未如許多國家一樣加入公開譴責俄羅斯的行列。總理帕拉育1日內閣會議後表示，泰國必須要遵從東南亞國家協會（ASEAN）在這件事的集體立場，更重要的是保護在當地泰國人的安全，並支持和平趕快結束戰爭。

不過美國東岸時間2日的聯合國大會中，泰國投票同意譴責俄羅斯侵略烏克蘭、要求莫斯科無條件撤軍的決議。（編輯：韋樞）1110305

旅居泰國的烏克蘭人5日聚集在曼谷是樂園，希望各界關注烏克蘭的狀況，有人以行動藝術方式表達反戰訴求。中央社記者呂欣憓曼谷攝 111年3月5日

旅居泰國的烏克蘭人5日聚集在曼谷是樂園，希望各界關注烏克蘭的狀況，兒童高舉標語吸引媒體目光。中央社記者呂欣憓曼谷攝 111年3月5日