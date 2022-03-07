伊朗核協議談判最後階段 俄提要求德黑蘭批「干預」

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（中央社杜拜7日綜合外電報導）伊朗塔斯尼姆通訊社（Tasnim）今天報導，伊朗和西方列強在維也納重啟核子協議談判進入最後階段，俄羅斯提出關於切身利益的要求，伊朗官員批評莫斯科此舉是「干預」。

路透社報導，俄羅斯要求美國保證莫斯科因烏克蘭衝突所遭受的制裁，不會影響俄國和伊朗的貿易關係，這場為了恢復2015年核協議的談判因此陷入不確定性。

就在德黑蘭和華盛頓在維也納多月來的間接談判似將邁向達成協議之際，俄羅斯提出的要求恐阻礙協議的達成。

俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）表示，莫斯科希望華府保證俄羅斯和伊朗的貿易、投資和軍事技術合作不會受到制裁的影響。

塔斯尼姆通訊社今天引述伊朗官員的話說，俄國的要求是為了確保自身在其他領域的利益，「沒有建設性」。

塔斯尼姆通訊社未引述消息人士報導，俄國擬藉由拖延西方強權和伊朗之間恢復核協議，延宕讓伊朗重返油市，以提高油價，增加自身的能源收入。

伊朗最高國家安全委員會（Supreme National Security Council）秘書夏卡尼（Ali Shamkhani）今天表示，談判代表正在評估影響維也納談判的新因素。夏卡尼在推文中表示，伊朗正在調整計畫，以加速達成協議。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）6日表示，俄羅斯因入侵烏克蘭遭受的制裁和伊朗核協議無關。

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維也納會談於去年11月底重啟，目的在恢復伊朗2015年與英國、中國、法國、德國、俄羅斯等強權簽署的核協議；這次會談的直接參與方包括伊朗和前述5國，美國則以間接方式參與。

2015年簽署的伊朗核協議放寬對伊朗的制裁措施，以換取伊朗限制核計畫發展。美國原本也是協議簽署國，但前總統川普於2018年片面宣布退出，同時恢復制裁伊朗，導致伊朗也開始逐步違反協議。（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）1110307