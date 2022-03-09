日本海上自衛隊大鯨號潛艦服役 達22艘潛艦目標

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（中央社東京9日綜合外電報導）日本海上自衛隊最新型潛艦「大鯨號」今天正式服役，宣示日本為強化因應中國發展海洋的防衛能力，將潛艦數量從16艘增加到22艘的目標已經達成。

日本產經新聞報導，大鯨號將部署在神奈川縣橫須賀基地，負責日本周邊海域警戒監視任務。

大鯨號由位於神戶市的三菱重工業神戶造船廠負責建造，今天在造船廠舉行交艦儀式及代表納入自衛隊編制內的自衛艦旗授旗儀式。

海上自衛隊表示，大鯨號標準排水量3000噸、全長84公尺、寬9.1公尺、船組員約70人，建造費約800億日圓（約新台幣196億元）。

大鯨號是海上自衛隊繼現役親潮級潛艦（標準排水量2750噸）及蒼龍級潛艦（標準排水量2950噸）後，最新型的大鯨級潛艦的一號艦。

大鯨號搭載鋰離子電池，讓長時間巡航成為可能，並提升移動時的靜肅性等能力。

日本軍事記者高橋浩祐撰文表示，大鯨號是三菱重工業神戶造船廠在二次大戰後所建造的第29艘潛艦。

大鯨級潛艦定位為目前日本主力潛艦蒼龍級的後繼艦，大鯨號是大鯨級的一號艦。

防衛省及海上自衛隊至此達成了2018年12月防衛大綱所明定的22艘潛艦體制的目標。日本現役潛艦包括12艘蒼龍級、9艘親潮級及1艘大鯨級。

大鯨號跟預計2023年將服役的第2艘大鯨級潛艦白鯨號一樣，特別針對女性船組員設置專用居住空間、淋浴室及寢室。

大鯨號2018年3月動工、2020年10月實施命名及下水儀式；白鯨號2019年1月動工、2021年10月完成命名及下水儀式，預訂2023年3月交艦。

日本潛艦由三菱重工業神戶造船廠及川崎重工業神戶工廠隔年交互建造，前者正建造大鯨級3號艦、後者正建造大鯨級4號艦。

海上幕僚監部（相當於海軍司令部）公關室表示，目前尚未決定總共要建造幾艘大鯨級潛艦。由於舊型的親潮級9艘潛艦將依序除役，研判未來可能以每年一艘的建造速度來補足除役艦數。

每年3月都有很多海上自衛隊新潛艦及護衛艦服役，本月下旬還有最新銳的3900噸級護衛艦熊野號即將服役。（譯者：黃名璽/核稿：蔡佳敏）1110309