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日本提供防彈背心等裝備 烏克蘭駐日大使致謝

2022/3/9 14:32
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（中央社東京9日綜合外電報導）為支援遭受俄羅斯入侵的烏克蘭，日本政府8日決定派機載運防彈背心等裝備飛往波蘭。烏克蘭駐日大使克爾松斯基今天表達謝意說：「來自日本的支援非常有意義。」

日本產經新聞報導，日本防衛大臣岸信夫今天在防衛省與克爾松斯基（Sergiy Korsunsky）會面。

岸信夫說，為守護國際秩序基礎，國際社會必須團結一致堅決行動。克爾松斯基表示，對烏克蘭人來說，最重要的事，就是知道在這個艱困時期有來自全世界的支援。

克爾松斯基會後受訪時說，預料俄軍將追加兵力攻擊烏克蘭首都基輔，「我們希望能有各種形式的支援」。

產經新聞8日晚間一篇報導指出，不只一名日本政府相關人士透露，烏克蘭政府曾希望日方提供諸如反戰車砲等具殺傷力的防衛裝備。

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日本政府8日雖然罕見地提供防彈背心等防衛裝備給正在交戰的國家，但無償供給包括彈藥在內的「武器」於法無據，因此無法提供具殺傷力的防衛裝備給烏克蘭。

日本放送協會（NHK）報導，裝載自衛隊防彈背心及頭盔等裝備的自衛隊KC-767空中加油及運輸機，8日深夜從愛知縣小牧基地起飛前往波蘭。這是日本首度提供自衛隊防彈背心給其他國家。（譯者：黃名璽/編輯：曾依璇）1110309

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