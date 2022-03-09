美媒：烏危機期間沙國與阿聯領袖拒和拜登通話

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（中央社維也納8日綜合外電報導）美國致力為烏克蘭建立國際援助，平抑油價之際，中東與美國官員表示，白宮曾試圖安排美國總統拜登與沙烏地阿拉伯以及阿拉伯聯合大公國實質領導人通電話，但未成功。

美國「華爾街日報」（WSJ）報導，這些官員說，沙國王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）與阿聯實際領袖王儲穆罕默德（Sheikh Mohammed bin Zayed al-Nahyan）最近幾週雙雙回絕美國提出與拜登通話的請求。

沙國與阿聯官員近幾週對美國波灣政策的批評更趨直言。

但拜登2月9日與穆罕默德．沙爾曼之父、86歲的國王沙爾曼（King Salman）通了電話，雙方重申兩國長期的合作關係。阿聯外交部則表示，會重新安排拜登與王儲穆罕默德通電話。

沙國先前暗示沙美關係在拜登治下日趨惡化，沙國希望美國對沙國介入葉門內戰提供更多支援，並在伊朗核子計畫邁進之際，協助沙國民用核子計畫，也希望美國對在美涉及多項官司的穆罕默德．沙爾曼授予司法豁免。

伊朗支持的「青年運動」（Houthi）在葉門針對阿聯與沙國發射飛彈，沙國與阿聯都擔心美國回應有限，此外，兩國也憂心伊朗核子協議重新生效。

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國家安全會議（National Security Council）中東事務協調官麥格克（Brett McGurk）與國務院能源特使霍克斯坦（Amos Hochstein）上月底前往利雅德試圖修補與沙國關係，麥格克並在阿布達比與阿聯王儲穆罕默德會面，試圖化解阿聯對美國回應青年運動攻擊方面的挫折感。

一名美國官員表示，拜登政府積極強化沙國與阿聯的飛彈防禦，未來幾個月美國會有更多作為，協助這兩個波灣國家自我防衛。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1110309