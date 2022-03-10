布林肯：蒲亭拒美方所有提案 不讓俄烏衝突降溫

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（中央社華盛頓9日綜合外電報導）美國國務卿布林肯（Antony Blinken）今天表示，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）拒絕了美國為促使烏克蘭衝突降溫所提出的全部提案，並且反其道而行，升高軍事行動。

路透社報導，布林肯在與英國外交大臣特拉斯（Liz Truss）的聯合記者會上說：「我們曾尋求向蒲亭總統提供可能的出路，他是唯一可以決定是否採納的人。但到目前為止，每次有機會走向出口，他就會踩下油門，繼續朝向他追求的可怕道路前進。」

布林肯表示：「他現在有明確計畫要殘酷對待烏克蘭，但目的為何？」布林肯還說，蒲亭可能企圖安插「傀儡政權」以取代目前烏克蘭民選政府，但烏克蘭人民已表明不會接受。

布林肯說：「如果他試圖讓俄軍滯留烏克蘭以執行這種傀儡政權，這將是漫長、血腥、曠日持久的亂局。」

美國高階國防官員上個月評估說，俄羅斯入侵烏克蘭目的在「斬首」烏克蘭政府。

布林肯還抨擊俄羅斯不讓受困平民透過安全通道離開那些遭受猛烈轟炸的城市。

他說：「克里姆林宮提議設立通往俄羅斯和白俄羅斯的人道走廊，簡直荒謬。」（譯者：盧映孜/核稿：曾依璇）1110310