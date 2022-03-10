巴西疫情減緩 聖保羅州鬆綁戶外戴口罩規定

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（中央社記者唐雅陵聖保羅9日專電）隨著COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情減緩，巴西聖保羅州政府今天宣布即日起結束在戶外強制戴口罩的規定，但民眾在室內仍須戴口罩。

聖保羅州長多利亞（João Doria）今天在疫情記者會上表示，民眾在學校、辦公室等封閉場所和使用大眾交通工具時仍須戴口罩，州政府將在未來2週評估各項指標，以決定是否宣布在所有環境中完全鬆綁戴口罩的規定。

新辦法生效後，體育場可在看台容量達到100%的情況下進行足球比賽，民眾也可從事所有戶外運動練習，無須戴口罩。

聖保羅州免疫計畫督導保拉（Regiane de Paula）在記者會上說，聖保羅州已有近90%的5歲以上人口完成2劑COVID-19疫苗接種。

聖保羅州衛生廳長葛林斯坦（Jean Gorinchteyn）說，目前聖保羅州COVID-19加護病房床位使用率為37.6%；近30天來的病例、住院和死亡人數分別下降54%、76%和56%。

儘管鬆綁戶外戴口罩規定，聖保羅州科學委員會執行督導嘉巴爾多（João Gabbardo）建議，有流感症狀的人、因故未接種疫苗的人、免疫功能低下者和慢性病患應繼續戴口罩，不僅在開放的環境中，只要有人群聚集的場所都應該保護自己。

聖保羅州首府聖保羅市長努尼斯（Ricardo Nunes）表示，將遵循州政府的建議，鬆綁在戶外強制戴口罩的規定。

去年底，聖保羅州政府曾評估在開放場所鬆綁戴口罩的規定，最後放棄，因為科學委員會表示Omicron變異株的影響存在不確定性。

米納斯吉拉斯州傳染病學會（SMI）主席烏巴諾（Estêvão Urbano）說，鑒於疫情減緩，現在可以開始鬆綁戴口罩規定，但還不能完全鬆懈，每天仍有新病例和死亡。自COVID-19爆發以來，巴西已有超過2900萬人染疫，造成逾65萬人死亡。

巴伊亞公共衛生醫學院（EBMSP）傳染病學家和教授芮斯（Robson Reis）表示，取消強制性規定不代表不建議使用，直到COVID-19結束之前，他建議民眾在封閉場所或任何有群眾聚集的開放場所，都應該繼續戴口罩。（編輯：郭中翰）1110310