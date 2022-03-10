櫻花季防疫 東京上野公園盼遊客少辦賞櫻宴

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（中央社記者楊明珠東京10日專電）東京為防止COVID -19疫情擴散，延長實施「防止蔓延等重點措施」。隨著櫻花季即將到來，管理上野公園等多座公園的東京都政府昨天在公園設立呼籲民眾盡量少辦賞櫻宴的立牌。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情未歇，東京「防止蔓延等重點措施」的實施期原本到3月6日，但考慮到醫療體制吃緊，實施期延長至3月21日。

日本讀賣新聞報導，櫻花季即將到來，管理上野公園的東京都政府昨天派人在上野公園園區內的櫻花道和廣場共6處設立立牌，呼籲民眾盡量少辦飲酒作樂櫻花宴。

造訪上野公園的一名64歲男性對媒體表示，雖然無法設櫻花宴會讓人感到遺憾，但為了避免群聚感染，這也是不得已的作法，今年就邊散步邊賞櫻。

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除了上野公園，在代代木公園、井頭公園等會湧入賞櫻人潮的東京都立公園，東京都政府也設立呼籲民眾少辦賞櫻宴的立牌。即使「防止蔓延等重點措施」21日解除實施，在櫻花開花期間，東京都政府也希望遊客能少辦賞櫻宴。

日本全國昨天新增確診病例6萬3742例，其中，東京新增確診病例1萬832例，居最多；其次是大阪新增7080例。全國住院的確診重症者減少了27人，有1321人。通報新增確診死亡人數為213人。（編輯：馮昭）1110310