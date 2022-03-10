更多編輯台推薦新聞：
喜劇演員變戰時英雄 全球搶購澤倫斯基影集版權
國際

喜劇演員變戰時英雄 全球搶購澤倫斯基影集版權

美英禁運俄石油天然氣 台灣採購來源分散供應穩定
產經

美英禁運俄石油天然氣 台灣採購來源分散供應穩定

獨自在俄駐華府大使館前演奏 馬友友：每個人都必須做些什麼
國際

獨自在俄駐華府大使館前演奏 馬友友：每個人都必須做些什麼

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
UNIQLO態度逆轉 暫停俄羅斯業務
首頁 / 國際

民眾捐烏克蘭槍砲彈藥 美國商務部加快出口程序

2022/3/10 19:54
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓9日綜合外電報導）美國商務部今天表示，美國民眾若提出申請，想將槍砲彈藥輸出給正在對抗俄羅斯侵略的烏克蘭，美國政府正在迅速處理相關程序。

路透社報導，自從烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）號召國人保衛國家免於遭到俄羅斯軍隊入侵，並承諾將提供他們武器，美國民眾便持續收集槍砲彈藥準備提供給烏克蘭人。

美國商務部表示，它已對俄羅斯實施出口管制，以「降低其維持軍事侵略能力等級」，而美國民眾可確認相關法規，以判斷出口特定武器到烏克蘭是否需要許可證。

美國商務部一名發言人說：「商務部持續依現行程序和權限，迅速處理將槍砲彈藥出口到烏克蘭的申請。」

美國人為回應烏克蘭的軍事支援請求，合計已籌募到成千上萬套防彈衣和數以百萬枚的子彈。

要捐贈裝備或志願參與烏克蘭武裝部隊的美國人，必須小心確認裝備是否符合美國出口許可規定，例如軍事等級防彈背心。

一名在波蘭的美國志工透露，攜帶這類防彈衣的志工，在當地機場受到的管制似乎已放寬。這位要求匿名的志工指出：「本週最近2波攜帶防彈衣的志工當中，完全沒有人被攔下。」

有2位要求匿名的美國民眾說，他們要輸出軍事裝備到烏克蘭，出口許可很快就獲得批准。

位於紐約長島的拿索郡（Nassau County）郡長布雷克曼（Bruce Blakeman）今天致函美國總統拜登（Joe Biden），要求聯邦政府立即批准，讓他募集到的50多把捐贈步槍能出口到烏克蘭。

他表示：「我們美國的確許多人有擁槍權，你知道，這代表人們或許有多餘的槍可捐出來。」他說自己已接獲來自全美人士表達類似捐槍意願。（譯者：張正芊/核稿：陳政一）1110310

延伸閱讀
美眾議院通過預算案 金援烏克蘭約4000億元布林肯：美駐烏克蘭大使館所有人員已送往波蘭俄烏情勢一觸即發 拜登要美國人即刻離開烏克蘭[影]
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族