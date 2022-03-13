色彩繽紛荷麗節 印度婦女棒打男人出惡氣

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（中央社記者林行健沃林達凡13日專電）印度重要節日荷麗節（Holi）最近在北部小鎮沃林達凡率先登場，上演婦女棒打男人習俗，民眾互潑彩粉狂歡，節慶之餘，彷彿也向已肆虐兩年的COVID-19疫情說再見。

荷麗節又稱色彩節，是印度教曆法一年最後一個月的望日，也是僅次於排燈節的宗教節日，今年換算陽曆在3月18日。在這一天，民眾相互潑灑彩粉或噴水，迎接春天到來，並慶祝邪不勝正。

在印度首都新德里東南方約170公里的小鎮沃林達凡（Vrindavan），荷麗節一系列活動於11日率先登場，印度民眾相信，沃林達凡是印度愛情之神「黑天」（Krishna）度過童年的地方。

導遊庫瑪（Vishnu Kumar）說，相傳某一年年輕的黑天帶了一批同伴到鄰村與仰慕的牧牛女羅陀（Radha）過荷麗節，但卻戲弄其他村女，因而被惱怒的村女持棍棒趕出村莊。

這個典故演變成棒打男子的習俗，每年都在小鎮上演。活動中，婦女們先和簇擁在身邊的男子跳舞，但在被男子唱歌或出言戲弄後，就拿起棍棒擊打男子，男子則是頂著盾牌低身擋格，表情畏懼，但又樂在其中。

棒打男人的活動因與傳統社會「男尊女卑」的印象不同，且是婦女可以「一吐惡氣」的日子，因此每年都會吸引大批觀光客前往觀看。

另方面，又稱色彩節的荷麗節，潑彩粉自然不可少，大家人手一包，見人就潑；在通往鎮上寺廟的狹窄巷弄裏，遊客不但要提防彩粉突襲，還得注意孩童的水槍及從屋頂上潑下的水，氣氛歡樂。

擠進了寺廟中庭，各色彩粉在空氣中飛散，民眾載歌載舞，不管認識不認識，互為身邊的人「上色」，根深蒂固的種姓籓籬被拋在腦後，當下只有平等與歡笑。

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負責維持秩序的警員估計，每天遊客人數都超過5萬；一名印度民眾告訴中央社，沃林達凡是印度聖城之一，因此他4天前就從數百公里外的城市來到這裏，慶祝荷麗節。

受到COVID-19（2019冠狀病毒疾疾）疫情影響，印度許多地方過去兩年都沒有舉行荷麗節慶典。如今慶典恢復，民眾聚集狂歡，許多人已不戴口罩，似乎宣告新型冠狀病毒疫情走向尾聲，民眾生活與旅行即將恢復正常。（編輯：郭中翰）1110313