IMF：俄倒債不再不可能 但不會釀全球金融危機

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（中央社華盛頓13日綜合外電報導）國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）今天表示，俄羅斯因入侵烏克蘭而遭到前所未見的制裁後，可能會出現債務違約，但不會引發全球金融危機。

喬治艾娃告訴美國哥倫比亞廣播公司（CBS）政論節目「面對全國」（Face the Nation），美國和其他西方民主國家施加的制裁已對俄羅斯經濟產生「嚴重」衝擊，俄國今年將陷入嚴重衰退。

喬治艾娃表示，戰爭和制裁也對仰賴俄羅斯能源供應的鄰國產生顯著的外溢影響，造成了堪比第二次世界大戰期間的難民潮。

喬治艾娃指出，制裁限制俄羅斯取得資源和償還債務的能力，意味俄羅斯債務違約不再「不可能」。

至於俄羅斯倒債是否會觸發全球金融危機，喬治艾娃表示，「目前來說，不會」。

她說，銀行對俄羅斯的曝險總額約1200億美元，這數字雖然不小，但「系統上並不相關」。

被詢及若俄羅斯贏得戰爭並在烏克蘭成立新政府，是否能取得國際貨幣基金上週批准、對烏克蘭14億美元緊急援助時，喬治艾娃表示，這筆資金存在一個特別帳戶，只有烏克蘭政府可以取用。

國際貨幣基金官員表示，那指的是「國際承認的烏克蘭政府」。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1110314