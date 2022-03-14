赤瓜礁海戰34周年 越南喊出南沙群島轉型

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（中央社記者陳家倫河內14日專電）中共與越南「赤瓜礁海戰」今天滿34周年，越南總理范明正13日表示，越南必須特別留意將中部慶和省（Khanh Hoa）的南沙群島轉型為海洋社會經濟與文化樞紐。

1988年3月14日，中共與越南在南沙群島海域爆發「赤瓜礁海戰」，越方在戰事中折損數十人，中共占領赤瓜礁。

網路媒體越南快訊（VnExpress）報導，范明正（Pham Minh Chinh）12日向64名陣亡越軍致意，13日在與慶和省的高階主管開會時，提出將南沙群島轉型的想法。

范明正宣稱，南沙群島是堅固的堡壘，「保護著越南的海上主權」，而南沙群島轉型的想法需要盡快完成。

他說，慶和省擁有獨特的優越條件，包括森林、山脈、海洋與群島等自然資源並位於交通要道。慶和省擁有開發成區域樞紐的潛力，連結越南北部、南部與中部高原地區。

面對南海爭議與伴隨而來的緊張對立，中華民國外交部在官網表示，南海諸島屬於中華民國領土，中華民國對南海諸島及其相關海域享有國際法及海洋法上的權利，不容置疑。

中華民國主張應以「擱置爭議、共同開發」方式處理南海爭端，且願在平等協商基礎上，和相關國家共同促進南海區域的和平與穩定，並共同保護及開發南海資源。（編輯：韋樞）1110314