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防俄規避制裁 日政府要虛擬貨幣業者配合勿交易

2022/3/14 16:05
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（中央社東京14日綜合外電報導）俄羅斯入侵烏克蘭遭國際經濟制裁，為避免俄羅斯以虛擬貨幣交易規避制裁，日本政府今天要求境內30家虛擬貨幣業者配合，不與制裁對象交易。

日本產經新聞報導，日本政府要求虛擬貨幣業者，若發現或懷疑交易對象為遭受制裁者，不可向對方付款，以及強化監視可疑的交易等。

制裁對象為俄羅斯與白俄羅斯共計88位個人或團體。

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報導指出，部分俄羅斯銀行被逐出環球銀行金融電信協會（SWIFT）支付系統、俄羅斯央行被多國凍結資產，俄羅斯難以使用美元或歐元等主要貨幣進行交易，外界擔憂比特幣等虛擬貨幣可能成為俄羅斯規避制裁的漏洞。

七大工業國集團（G7）於本月11日發布聲明，表示為堵住經濟制裁的漏洞，將合作加強虛擬貨幣方面的制裁；不過對於透過外國業者仲介交易或個人間的交易未納入制裁範圍，仍留下尚待解決的課題。（譯者：顧荃/核稿：陳政一）1110314

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