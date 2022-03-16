北韓機場新建混凝土結構 疑將發射飛彈

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（中央社記者楊明珠東京16日專電）美國之音報導，從12日拍攝到的商業衛星圖像顯示，北韓首都平壤順安機場有新建的混凝土結構，這被認為是從移動型發射車發射飛彈用的支撐物。

韓聯社和日本共同社昨天相繼引述美國之音（VOA）這則報導指出，民間衛星圖像顯示，新興建的混凝土結構有2座，位於平壤的順安機場北側飛機跑道及飛機滑行道之間，推估是本月8日至9日之間設置的，目前設置範圍可能已擴大。

北韓2月27日與3月5日從順安機場發射彈道飛彈。北韓聲稱是在進行開發偵察衛星的測試；但美國、南韓研判北韓在測試新型洲際彈道飛彈（ICBM）的性能。

報導指出，本月上旬，北韓為了在順安機場設置彈道飛彈發射車（TEL）而設置混凝土結構。日、美、南韓正對北韓可能發射新型洲際彈道飛彈加強警戒。

美軍印太司令部（INDOPACOM）昨天宣布在朝鮮半島西側的黃海上空進行航空母艦艦載機演習，藉以強烈牽制北韓。美軍印太司令部表示，這是為確保美國與同盟國的安全所採取的措施，強調防衛日韓的義務如銅牆鐵壁。（編輯：馮昭）1110316